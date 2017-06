“Modão de Patrão” acontece na Estância Guaporé

No próximo final de semana acontece em Chupinguaia mais uma edição da festa “Modão de Patrão”, o evento será realizado na Estância Guaporé no sábado, 10, e domingo, 11.

Shows com a cantora Pietra Mello, dupla Frank & Diego e do DJ Dell prometem agitar a festa que conta também com costelão assado e leilão.

São aguardados aproximadamente 3 mil pessoas para o evento que contará com ambiente decorado, painel de LED, som e iluminação.

A organização está a cargo da equipe Pimenta Doce em parceria da Associação Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Outras informações e reserva de mesas pelos telefones (69) 9 8126-6660/9 8140-2038.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação