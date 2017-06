Motociclista com sinais de embriaguez bate em traseira de carro no Cristo Rei

Na tarde deste sábado, 03, um motociclista bateu na traseira de uma veículo de passeio, na Avenida Melvin Jones, Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurado no local, uma família estava em um veículo que seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido Moyses de Freitas.

Quando o condutor reduziu a velocidade para virar à esquerda na Rua Cláudio Rosella, o motociclista que vinha logo atrás, bateu contra a traseira do veículo.

A moto estava com dois ocupantes e ambos apresentavam visíveis sinais de embriaguez. Eles não se feriram com gravidade e não aceitaram serem levados ao Hospital Regional.

Com a chegada da Polícia de Trânsito (PTRAN), foi solicitado para que os condutores fizessem teste do bafômetro. O condutor do veículo de passeio aceitou, porém o motociclista não realizou o teste.

Ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde deve passar por avaliação médica, que poderá, ou não, atestar embriaguez.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia