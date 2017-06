Vilhenense morre em grave acidente perto de Cujubim

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma camionete Hilux do Ministério Público e um veículo Pic Up Montana foi registrado na tarde desta sexta-feira (02) pela Polícia Militar, na RO – 205 a 10 km da cidade de Cujubim.

A Polícia Militar não quis comentar as causas do acidente, e diz que será investigada, os dois veículos se colidiram frontalmente na rodovia que liga as cidade de Cujubim e Machadinho do Oeste.

O vilhenense que era condutor do Montana morreu na hora devido ao forte impacto da colisão o mesmo ficou preso nas ferragens. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel – SAMU esteve no local porém nada pode ser feito. O condutor da Hilux foi socorrido ao hospital local com algumas lesões.

A vítima foi identificada pelo nome de Alcionis Paludo, de 41 anos.

A Polícia Militar registrou a ocorrência policial para os trabalhos de praxes como também compareceu no local a perícia Criminal para colher informações para as investigações que o caso couber.

Autor e fotos: Conexaojaru