Tentativa de homicídio é registrada em Corumbiara

Na manhã deste domingo, 04, uma tentativa de homicídio foi registrada na Linha Sérgio, Assentamento Água Viva, no município de Corumbiara.

Conforme apurado, um casal estava voltando de uma festa quando dois homens em uma motocicleta teriam chegado atirando contra o veículo e fugido em seguida. O marido ficou ferido e a esposa não foi atingida pelos disparos.

As vítimas se deslocaram até o Hospital de Regional de Vilhena, onde a polícia foi acionada. O casal relatou que haviam tido uma discussão com um homem conhecido como João Baiano, mas não sabiam se este seria o autor do crime.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar de Vilhena, e uma investigação deve ser iniciada a fim de esclarecer os fatos.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa