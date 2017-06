Advogado visita o Extra de Rondônia e fala sobre diárias de vereadores; desvio de finalidade é crime

Nesta segunda-feira, 5, visitou a redação do Extra de Rondônia o advogado José Francisco Cândido, que também é defensor público aposentado.

Zé Francisco como é chamado pelos colegas, em entrevista falou especialmente sobre a questão das diárias que os vereadores em geral insistem em usufruir, mas a maioria das vezes de forma inexplicável.

Contudo, em Vilhena na legislatura atual não é diferente das passadas. Há poucos dias, o Extra postou matéria falado sobre o assunto, clique aqui e relembre.

Zé Francisco disse que os vereadores tem que saber distinguir o que é poder legislativo e o que é poder executivo.

Diárias podem sim, ser expedidas no caso da Câmara de Vereadores para funções especificas da atividade legislativa, com isso, não se justifica atividades que não seja do poder legislativo.

Sendo assim, tem parlamentar que viaja a Capital e justifica que foi buscar recurso para o município, ou coisa semelhante. Buscar recurso não é função do legislador. O vereador tem que tomar ciência que sua função é legislar, ou seja, dentro da função legislativa é concedido sim a diária, mas desde que seja para fim específico. “Essa história de buscar recursos é conversa pra boi dormir,” ressaltou.

“O vereador tem a função fiscalizadora restrita ao campo municipal, buscar recurso onde for que seja, é função do prefeito, do deputado estadual, do deputado federal e senador. O vereador tem que tomar consciência que foi eleito para atividade restrita ao campo municipal,” disse o advogado.

Porém, se houver necessidade de expedição de diária a congresso técnico referente à área legislativa, ai sim é devido. Caso contrário na maioria das vezes é desvio de finalidade, e desvio de finalidade também é corrupção, é crime. Se o legislador desvia a finalidade do que se propôs a fazer e não o fez, tem que ser responsabilizado, pois está desviando dinheiro público em proveito próprio.

Ainda, segundo Zé Francisco, qualquer pessoa pode entrar com pedido de esclarecimento por parte do legislador que se aproveitou e deixou a questão mal explicada.

O vereador tem o dever de esclarecer, onde, quando e o motivo da viagem. Caso tenha indícios de desvio de finalidade, qualquer cidadão pode pedir abertura de Comissão Processante (CP), para que seja apurada a denúncia contra o parlamentar. Entretanto, dependendo da gravidade, pode até haver perda de mandato, responder na área criminal, ou pelo próprio delito.

O causídico aconselha a população que está empenhada numa política mais séria, mais limpa, e honesta, sem corrupção, que fique de olho, fiscalize os vereadores, o executivo e se preciso denuncie, para que os legisladores exerça sua atividade pelo qual foi eleito, não para proveito próprio, muito menos para fazer turismo com o dinheiro público, como tem vários vereadores em Vilhena fazendo turismo e dizendo que foi em busca de recursos para o município.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia