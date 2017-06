AVANÇOS: ações comprovam valorização do servidor público na atual gestão em Vilhena

Na gestão anterior, os servidores impetraram 10 mandatos de segurança para garantir salários

Em Vilhena, o respeito e a valorização do servidor público municipal voltaram a ser principais prioridades da atual gestão municipal.

Desde que assumiu o cargo de prefeita, no dia 1 de janeiro de 2017, Rosani Donadon tem mantido, rigorosamente, o compromisso de pagar a categoria dentro do mês trabalhado. Nos últimos cinco meses, os salários foram depositados nas contas bancárias na última sexta-feira do mês, apesar da lei garantir que o salário seja pago até o 5º dia útil do mês subsequente.

O pagamento em dia garante estabilidade financeira ao funcionalismo municipal, que, a partir de agora, consegue quitar suas dívidas nas datas certas.

Na gestão anterior, os servidores impetraram 10 mandatos de segurança contra o município visando garantir o recebimento dos salários. Aliás, o pagamento é uma obrigação do gestor, coisa que não era respeitado.

Entretanto, mesmo num momento de crise financeira, Rosani Donadon priorizou dentro do planejamento administrativo o compromisso com os servidores. “Somos solidários com os pedidos da categoria, eles são merecedores do aumento, mas os tempos são difíceis. Contudo, estamos trabalhando com orçamento deixado pela gestão anterior, e isso tem que ser respeitado senão posso até sofrer sanções pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas estamos fortalecendo as ações e dias melhores virão.”, ressaltou a mandatária municipal.

SAÚDE

O pagamento dos servidores da Saúde também está sendo pago na mesma folha que as demais categorias. O que é inédito na história da administração é o fato de que, no mês de janeiro, duas folhas foram honradas pela atual administração: a de janeiro, e a de dezembro, deixada pela gestão anterior. Esta situação vinha causando incômodo ao funcionalismo público da saúde de Vilhena.

Em fim, o montante ultrapassou os R$ 2 milhões. O pagamento motivou o agradecimento dos representantes do Sindsul à prefeita Rosani, em reunião no gabinete da prefeitura em março passado.

EDUCAÇÃO

Considerada uma das maiores pastas da prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) mostrou avanços para atender em torno de 1200 servidores e mais de 10 mil alunos que pertencem à rede de ensino.

Além do salário dos profissionais da educação em dia, ocorreu o pagamento de horas extras atrasadas, referente ao mês de novembro e de dezembro de 2016.

Está previsto para neste mês de junho o lançamento oficial de 8 ações de reestruturação física das escolas Antônio Donadon, Vilma Vieira, Ensina-me a Viver e Marizete Mendes.

A merenda de qualidade oferecida aos alunos também está entre os avanços da nova administração.

Texto e foto: Assessoria