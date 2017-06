Bombeiros de Vilhena realizam salvamento em Altura; Veja Vídeo

Na manhã desta segunda-feira, 05, o Corpo de Bombeiros de Vilhena realizou dois resgates de pessoas que sofreram queda de telhado, sendo o primeiro na Rua V07, localizada no bairro Cohab e o segundo na avenida Barão do Rio Branco, Centro.

No primeiro caso, um homem identificado como Reginaldo Teixeira de Oliveira, de 41 anos, caiu de uma altura de pouco mais de 2 metros, quando realizava um reparo na calha de uma residência e acabou sofrendo fratura na tíbia e fíbula da perna direita.

Já o segundo caso registrado, ocorreu com um homem por nome Marcos Máximo da Silva, de 34 anos, que caiu de uma altura superior a 3 metros, quando realizava um reparo no telhado do primeiro andar de um prédio residencial. O mesmo bateu contra uma mureta de proteção e sofreu um corte profundo na cabeça, fraturas de costelas e apresentava fortes sinais de hemorragia interna.

Como a escada de acesso ao primeiro andar era em modelo caracol, os militares tiveram que realizar o resgate da vítima sobre a marquise, fazendo uso de cordas.

Após o salvamento realizado com sucesso, a vítima, que esteve o tempo todo lúcida, foi conduzida até a emergência do Hospital Regional.

Segundo o Cabo J Castro, que participou dos dois resgastes, 90% dos atendimentos de queda de altura que o Grupamento dos Bombeiros de Vilhena realiza, é a baixo de três metros, pois as pessoas acreditam que por ser baixo, não há necessidade de equipamentos de segurança ou até mesmo se cair, não vai machucar.

Participaram dos resgates Sargento Eliza, Sargento Rossendy, Cabo M Cordeiro, Cabo J Castro, Cabo Marcela e Soldado de Vargas.

Veja vídeos abaixo

Texto: Redação

Fotos e Vídeos: Extra de Rondônia