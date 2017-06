Dois acidentes simultâneos são registrados em Vilhena

Os acidentes ocorreram no início da noite desta segunda-feira, 05, no cruzamento da Rua Jamari com a Avenida Beira Rio, localizado no Jardim Vilhena e na rotatória da BR-364, que dá acesso a Avenida Paraná.

O acidente da Rua Jamari com a Avenida Beira Rio envolveu um carro e uma motoneta Honda Biz. Segundo testemunhas, a condutora da motoneta, com placas de Vilhena, seguia pela Rua Jamari sentido à Avenida Sete de Setembro, quando foi atingida por um veículo, que não foi identificado, e seguia pela Avenida Beira Rio, sentido Porto velho.

A vítima, uma mulher de cerca de 25 anos, foi arremessada contra o meio-fio e sofreu diversas escoriações pelo corpo, precisando ser conduzida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital regional.

O condutor do veículo evadiu-se do local sem prestar socorro á vítima.

Já no sinistro na rotatória da BR-364, um motociclista de aproximadamente 45 anos, seguia em alta velocidade, sentido Cuiabá, quando tentou acessar a Avenida Paraná e acabou subindo no canteiro central, se chocando contra uma placa de sinalização.

O homem que sofreu cortes profundos no joelho esquerdo e diversas escoriações, também foi conduzido até o Hospital Regional por uma Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia