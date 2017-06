Festa das Regiões acontece sábado no São José

A 1ª IBN (Igreja Batista Nacional) de Vilhena realiza neste sábado, dia 10/07, a já tradicional festa das regiões. O evento acontecerá na praça do Bairro São José, a partir das 19 horas.

A Festa das Regiões resgata uma pouco das tradições culinárias e culturais de cada região do Brasil. No local é possível encontrar comidas típicas de diversas regiões, como o vatapá da Bahia e o churrasco do Rio Grande do Sul.

“Teremos também um espaço com brinquedos destinados às crianças e apresentações culturais. E o principal de tudo, teremos um ambiente sadio, agradável e familiar, onde todos serão bem-vindos”, anuncia o pastor Celso Koji Yamao, presidente da igreja.

Autor: José Antonio

Foto: Divulgação