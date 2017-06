Homem é encontrado morto com saco plástico na cabeça

O corpo de um homem de 30 anos de idade foi localizado nas imediações do km 08 da Linha 01, sentido Rio Pardo, na tarde do último sábado (3), na região do Vale do Jamari de Rondônia. Uma guarnição da Polícia Militar de Buritis, foi solicitada e ao chegar ao local, encontrou o corpo de Sérgio Cândido dos Reis.

De acordo com a polícia, a vítima estava com um saco plástico amarrado na cabeça e foi constatada um corte profundo na testa. Com Sérgio havia apenas a certidão de nascimento e uma ocorrência de perda de documentos.

A PM acredita que a vítima tenha sido morta em outra região e os criminosos deixaram o corpo naquela localidade. A perícia técnica colheu informações da cena do crime.

Autor e foto: Ariquemes 190