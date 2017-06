IFRO Vilhena promove 2ª edição de Simpósio de Práticas Docentes

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena inicia nesta quarta-feira, 07, a 2º edição do Simpósio de Práticas Docentes (SIMPPRAD).

O evento que é gratuito ocorre em simultâneo a V Semana do Meio Ambiente, também coordenada pelo instituto. Nesta direção, o II SIMPRAD terá como tema “Pesquisa e prática docente: caminho para construção do conhecimento”.

O evento tem uma carga horaria de 32h e contará com conferências, mesas redondas, oficinas, minicursos, sessão de comunicação e atividades culturais.

As atividades buscam ampliar as discussões geradas no ano de 2016, durante o I SIMPRAD, o objetivo é intervir sobre a importância da pesquisa para a prática docente, colocando no centro das discussões a figura do professor pesquisador como sujeito autônomo no processo da produção de conhecimento.

Saiba mais

O II SIMPRAD apresenta os seguintes objetivos:

** Refletir sobre a pesquisa nas instituições públicas federais, em especial na educação técnica e tecnológica;

** Compreender a importância da pesquisa, da leitura e escrita na prática docente e na formação inicial;

** Divulgar atividades e experiências de pesquisas dos docentes e acadêmicos;

** Discutir questões relacionadas à importância da pesquisa nas atividades docentes;

** Possibilitar aos acadêmicos do curso de graduação o reconhecimento ativo da pesquisa como instrumento primordial para a produção de saberes específicos da área de atuação profissional.

O simpósio é organizado por: Claudia Aparecida Prates, Eder Carlos Cardoso Diniz, Jaquelyne Macedo Ortega, Melquisedeque da Conceição Lima, Sandra Aparecida Fernandes Lopes Ferrari, Tatiana Abreu Curado Rezende e Vera Lucia Ribeiro Azevedo.

Clique aqui e acesse o site do evento.

Fonte: Assessoria