JEV´S: Campeões definidos em mais duas modalidades

Mais duas modalidades dos Jogos Escolares de Vilhena (JEV´S) conheceram seus campeões .

No xadrez em jogos emocionantes com duração de até três horas foi disputado no espaço da Biblioteca Municipal. Já as disputas do tênis de mesa foram na AABB.

Confira os resultados:

Juvenil Masculino de Xadrez Juvenil Feminino de Xadrez

1º lugar – Willian Thiago junges Alexandrino 1º lugar – Fabiana Borba Rodrigues 2º lugar -Matheus Finato 2º lugar -Beatriz Marim Bearis

Infantil Feminino de Xadrez Infantil Masculino de Xadrez

1º lugar- Ana Júlia Banhos dos Santos 1º lugar – João Vitor de Toledo Moraes

2º lugar – Katrinny Kronbauer Crivelli 2º lugar – Vinícius Pacheco

Tênis de Mesa

Juvenil Feminino Juvenil Masculino

1º Ana Paula Faquini 1º lugar – Wilian Alves

2 º Cassiane 2º lugar – Maurício Ryiu

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia