Luizinho entrega instrumentos musicais em escolas do cone sul

Acompanhado do secretário de estado da educação Waldo Alves, o deputado Estadual Luizinho Goebel (PV) entregou para três escolas do cone sul do Estado três kits de instrumentos musicais para compor a fanfarra escolar. “Esta foi uma solicitação do deputado Luizinho que atendemos e fizemos questão de acompanha-lo para também conhecermos a realidade das escolas, também a seu pedido”, disse o secretário.

As escolas beneficiadas foram a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Anchieta, de Cabixi, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Planalto, do distrito de Planalto São Luiz, município de Cabixi e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Estrela de Rondônia, distrito do município de Corumbiara.

“Mais do que incentivar os alunos a descobrirem suas vocações para a música entendemos que estes instrumentos vão proporcionar às escolas dessas localidades promoveram atividades em datas especificas de comemorações cívicas”, destacou o deputado.

Cada kit distribuído contém 50 instrumentos perfazendo um total de 150 instrumentos a disposição das escolas beneficias.

Autor e fotos: Assessoria