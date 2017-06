Morre vítima de tentativa de homicídio em Corumbiara

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 05, Liversino Azevedo, de 51 anos, que foi baleado em uma tentativa de homicídio na manhã de domingo, 04, no Assentamento Água Viva, no município de Corumbiara.

Liversino que estava internado na Unidade de terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 04h00.

A vítima, que voltava de uma festa em companhia da esposa quando foi baleado por dois homens a bordo de uma motocicleta, que já se aproximaram atirando em sua direção, afirmou ainda no local do crime, que não conhecia os indivíduos, porém, horas antes havia relatado para a mulher que tinha se desentendido com um homem conhecido como João Baiano.

O caso, que agora passa de tentativa para homicídio, segue sob investigação, a fim de esclarecer se as causas do crime, tem ligação com o possível desentendimento.

Texto: Redação

Fotos: extra de Rondônia