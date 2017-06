Servidores Municipais de Corumbiara entram em greve

Após inúmeras tentativas frustradas de negociação por melhorias de trabalho, reajustes salariais e aprovação do Plano de Cargos e Carreiras, os funcionários públicos do município de Corumbiara decretaram nesta segunda-feira, 05, greve por tempo indeterminado.

O sindicato da categoria que vinha há vários dias buscando uma negociação favorável com o prefeito Laércio Marchini (PDT), decidiu pela paralização devido o mesmo não ter comparecido na assembleia realizada na Câmara Municipal no fim do mês passado e não ter se quer, se pronunciado sobre o assunto.

A greve, que teve adesão dos servidores internos e externo da prefeitura, está sendo apoiada pelo vice-prefeito Genadir Ribeiro (PT), mais conhecido por “Dirinho”, que apoia as reivindicações.



Texto: Redação

Fotos: extra de Rondônia