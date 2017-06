UNIÃO: Guarda Mirim e escola Furacão compram ônibus em Cerejeiras

A aquisição de um ônibus pela entidade Guarda Mirim de Cerejeiras e o projeto “Escola de Futebol Furacão” foi comemorada com festa no domingo, 04.

A compra contou com recursos do Poder Judiciário do município e de empresas locais, mais de 170 crianças e adolescentes serão beneficiadas.

Ambas as iniciativas tem como objetivo tirar os menores das ruas, das drogas e promover o bom desempenho escolar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia