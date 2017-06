Associação realiza 6º edição da Festa Junina AJM em Colorado; veja fotos

A Associação de Judô Matsubara (AJM), promoveu a 6ª edição da Festa Junina AJM, em Colorado do Oeste. Com dois dias de duração a festa aconteceu no sábado, 03, e domingo, 04, na Praça das Lanchonetes.

O evento conquistou a população desde sua 1ª edição em 2012, os visitantes curtiram música popular ao vivo com cantor local, quentão, quadrilha, brinquedos, pescaria e comidas típicas, tudo a um preço acessível.

A novidade deste ano foi à apresentação do grupo de dança do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Vilhena e a participação das vencedoras do concurso da rainha da Expocol.

A animação musical ficou por conta da dupla Fagner & Flávio dos Teclados, juntamente com o cantor Fabiano, do Paraná.

A festa é beneficente, pois toda a arrecadação é destinada à participação de atletas da AJM em competições estadual e interestadual. Associação é administrada por uma diretoria e conselho fiscal sendo o presidente, Alessandro dos Santos Pereira, e o tesoureiro, Joel Antônio Raitz.

A diretoria destacou, que só neste ano a AJM participou do Campeonato Brasileiro de Judô 2017, Região IV, em Brasília/DF onde conquistou 07 medalhas, bem como do Campeonato Estadual em Ji-Paraná conquistando 31 medalhas e sendo vice-campeão geral.

Com o apoio dos pais e alunos, e de instituições e empresas local somado a participação popular tornaram a festa um sucesso.

Texto e Foto: Assessoria