Atletas da AVV conquistam ouro e prata na Copa Apaveo

As equipes de base da Associação Vilhenense de Voleibol surpreenderam com o desempenho obtido na copa aberto de Espigão do Oeste no último final de semana, mesmo com atletas da categoria infanto ambas as equipes chegaram as finais da competição.

A conquista veio no feminino e de maneira invictas nossas meninas enfrentaram as equipes da AABB de Porto Velho, CineArt de Cacoal e as anfitriãs apresentando o melhor resultado da primeira fase; na disputa do título nossas meninas se superaram e após perderem o primeiro set (13/25), voltaram concentradas para a sequência da partida e venceram os dois últimos sets (25/23 e 15/13), que foram bastante equilibrados e exigiu muito das meninas da AVV mostrando amadurecimento técnico das jovens competidoras que souberam controlar a pressão e de virada novamente venceram as representantes da capital na conquista do ouro da Copa APAVEO.

No masculino nossos meninos também fizeram bonito na fase de classificação e conquistaram à primeira colocação da chave que tinha as equipes de Presidente Médici, CineArt de Cacoal e AABB de Porto Velho. Na seminal o confronto foi contra os donos da casa e nossa gurizada mesmo perdendo o primeiro set reagiram e conquistaram a vaga para final; na disputa pelo ouro nossos meninos enfrentaram o selecionado de Presidente Médici e em dois sets bastante equilibrado foram superados pelo placar de 25×22 nos dois sets, o pódio da competição se fechou com o bronze da equipe da Fomiagi de Porto Velho.

O resultado deixou o técnico France Lima muito otimista uma vez que a base das duas equipes eram de atletas que representaram Vilhena nos Jogos Escolares; quando ambas as equipes brigaram por uma vaga no cone sul.

O projeto Meninos da AVV tem o patrocínio da Prefeitura de Vilhena com chancela do CMDCA e da Unimed Vilhena e o apoio da Internet 5.8, Desafios Contabilidade e Academia Atmus que propiciam a esta garotada conquistas expressivas como estas.

Fonte e fotos: Assessoria