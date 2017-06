Ciclista fica ferido em acidente no Jardim Eldorado

Na noite deste terça-feira, 06, um ciclista ficou ferido após bater contra a porta de um veículo que estava estacionado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Bairro Jardim Eldorado.

Conforme apurado no local, o motorista havia acabado de estacionar na avenida e quando abriu a porta do carro, o ciclista que seguia no mesmo sentido, acabou batendo na contra a porta aberta.

O ciclista caiu e reclamava de dores no tórax. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e levou a vítima ao Hospital Regional.

A perícia foi acionada e após os trabalhos periciais os veículos foram liberados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia