Deputada entrega móveis e eletrodomésticos à Associação Trindade Santa em Vilhena

Nesta última segunda-feira, 05 de junho, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve na casa de triagem da Comunidade Terapêutica Renascer – Associação Trindade Santa em Vilhena, conferindo todo o material adquirido por meio de emenda parlamentar individual.

Rosangela destinou no valor de R$ 55 mil reais, a aquisição de moveis e eletrodomésticos para atender a Comunidade Renascer. Essa associação realiza no município de Vilhena, há mais de 15 anos um grande trabalho de ressocialização aos usuários de entorpecentes e outras dependências químicas.

Acompanhada dos vereadores, Vera da Farmácia, Carlos Suchi e Rogério Golfeto, a parlamentar se comprometeu, juntamente com as demais autoridades do município em buscar melhorias e dar prioridades às necessidades da Associação.

Os móveis irão mobiliar quartos, salas, cozinha, capela e escritório. O presidente da Associação, Joelson agradeceu a deputada pela mobília, informando que este apoio é de suma importância e ajudar a salvar vida.

Autor e foto: Assessoria