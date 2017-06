Escola desenvolve atividades no dia do Meio Ambiente

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Freire tem como objetivo preparar para a Vida, cidadãos conscientes.

A Escola desenvolveu nesta segunda-feira, 5, Dia do Meio Ambiente ! Atividades alusivas ao Tema, tendo como ponto de partida o Projeto Reduzir! Reciclar! Reaproveitar! Elaborado pela professora de Ciências Li-T’Sui Marreiro.

Dentre as atividades a escola contou com a parceria dos Servidores do SAAE, Erika e Maurilio que ministraram palestra sobre: A Água ,o Meio Ambiente a Coleta Seletiva ,e no vespertino a palestra foi ministrada pelo Químico responsável pela qualidade da nossa água (SAAE) Carlos Gava .

Foi notável o empenho total dos Professores das diversas áreas e alunos, que fizeram apresentações artísticas como; Dança, Paródia, Maquetes, e Compartilhamento de aprendizagem quanto ao Lixo e quanto ao consumo da água.

Em razão da importância da conscientização e da dimensão do impacto gerado pelo homem, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que merece bastante destaque no calendário mundial. Entretanto, não basta apenas plantar uma árvore ou separar o lixo nesse dia, é necessário que sejam feitas campanhas de grande impacto que mostrem a necessidade de mudanças imediatas nos nossos hábitos de vida diários. E nossa Escola preza por isso. Valorizando a Vida! Respeitando o Meio Ambiente.

