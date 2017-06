FARM’S comemora aniversário com festa “Sunset Party”

O espaço de eventos FARM’S, em Vilhena, comemora seu primeiro aniversário com festa “Sunset Party”, iniciando as 15h00. O evento promete agitar o público no dia 24 de junho de 2017.

No palco são aguardadas seis atrações musicais que incluem dupla sertaneja e DJ, ao todo serão sete horas de show.

Confira as atrações: Brutus Viola; Pedro Luccas & Vinicius, de Maringá (PR); Grupo Retrô; Weslene Assis, de Cacoal (RO); Alessandro Junior, de Londrina (PR); e DJ Lucas Baggio.

O primeiro lote de ingresso será vendida a pista R$ 20,00 e vip R$ 40,00. Já o segundo lote a pista por R$ 30,00 e vip R$ 50,00. Outras informações pelo telefone (69) 9 8459-0946, falar com Michely.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação