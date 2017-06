Inscrições abertas para o 1º torneio de futebol integração no CTG

Já estão abertas as inscrições para o 1º torneio de futebol integração no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte.

O certame será no próximo dia 11 a partir das 09 horas. As inscrições poderão ser feitas com Roberto no telefone 69 9 8418-5133 – ou no CTG com Irineu e Noeli.

Premiação:

1º – Lugar – 20 caixas de cervejas em lata mais troféus.

2º – Lugar – 10 caixas de cervejas em lata mais troféus.

3º – Lugar – 05 caixas de cervejas em lata mais troféus.

4º – Lugar – troféus.

Além do futebol, também haverá almoço a preço popular com delicioso churrasco.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração