Mãe vilhenense que perdeu filhos gêmeos após nascimento pede ajuda para sepultamento

A vilhenense Alice Souza recorreu as redes sociais na manhã desta terça-feira, 6, para pedir ajuda para sepultar um de seu filho, gêmeo, que morreu logo após o nascimento em Porto Velho.

O drama vivido pela dona de casa foi narrado por ela mesma através de um post em grupos de vendas no facebook.

Ao Extra de Rondônia, Alice conta que seus filhos, Enzo Gabriel e Elias Miguel nasceram no dia 13 de janeiro e Enzo Gabriel morreu no mesmo dia, logo após o nascimento, ficando na câmara fria do hospital por 13 dias, aguardando sepultamento, pois a família não tinha condições de realizar o enterro. Um deputado da capital foi quem ajudou o casal.

Já o outro filho Elias Miguel, Alice conta que morreu no dia 26 de abril, já em Vilhena, em decorrência de falência múltipla dos órgãos e foi sepultado no cemitério Cristo Rei. Alice vive o drama de não poder ter enterrado os dois juntos e pede ajuda para que pelo menos consiga fazer um túmulo para o filho Enzo Gabriel, sepultado em Porto Velho.

“O meu bebê daqui de Vilhena eu consegui fazer um túmulo pra ele já o de Porto Velho não consegui, pois não tenho condições de comprar os materiais pra fazer, por isso estou aqui pra pedir se alguém puder me ajudar doando alguma coisa eu agradeço muito, me dói muito ter perdido meus filhos, me dói eles estar enterrados um longe do outro, como não tenho condições de ir sempre a Porto Velho queria pedir se vocês puderem me doar os materiais para fazer o túmulo dele, pois não quero que ele fique lá esquecido, me dói muito não poder fazer nada, nem oportunidade de pegá-lo no colo eu tive, queria poder fazer o túmulo dele. Me ajudem por favor.

Preciso de tijolo, cimento, areia, se eu conseguir arrecadar o material meu pai leva pra mim, mas, precisamos de gasolina se alguém poder ajudar em qualquer quantia ( sei que é difícil ) mais qualquer valor já ajuda”, comentou Alice nas redes sociais.

O número de contato para ajudar a mãe vilhenense é (69) 9-9959-0691.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Pessoal