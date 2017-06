Morador de Colorado morre em acidente em Rolim de Moura

Um grave acidente de trânsito que resultou na morte de uma pessoa e que deixou quatro feridos ocorreu na tarde deste domingo, 04, na RO-010, próximo a linha 188, saída para Nova Estrela.

Conforme informações obtidas no local, o veículo Fiat Strada era ocupado pelo condutor e mais três pessoas das mesma família, sendo pai, mãe e filho, e trafegava pela rodovia sentido a Rolim de Moura e em determinado momento, após passar sobre um quebra-molas, o condutor perdeu o controle da direção e saiu desgovernado em direção à margem da via, onde acabou atingindo um pedestre e logo em seguida bateu em um barracão e capotou.Uma motocicleta que estava na carroceria do veículo, ficou praticamente toda destruída.

Com o violento impacto, Odair Muneretto, de 34 anos, que estava no banco traseiro do carro, morreu na hora. Sua mãe, identificada por Selani E. Muneretto, de 54 anos, que também estava no banco traseiro, se queixava de dores na coluna. Santo Muneretto, pai de Odair, sofreu uma fratura de úmero, lado direito. Já o motorista, identificado por Adjalma J. De Souza, de 58 anos, sofreu uma lesão na face. O pedestre que foi atingido pelo carro, foi identificado por Diogo da Costa Golveia e sofreu trauma de crânio e estava inconsciente.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram socorro às vítimas. Devido a gravidade, Diogo após receber atendimento no hospital municipal de Rolim de Moura, foi transferido com urgência para uma unidade hospitalar da cidade de Cacoal.

A vítima fatal era moradora da cidade de Colorado do Oeste, assim como seus pais que também estavam no veículo. Já o condutor, é morador da cidade de Alto Alegre dos Parecis.

Uma guarnição da PM esteve no local e resguardou o cenário do acidente até a chegada da Polícia Técnica (perícia).