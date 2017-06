Mulher desaparecida em Vilhena é encontra em Comodoro

Amilta Inácio Feliciano, de 61 anos, foi encontrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 06, na cidade de Comodoro.

A mulher, que é esposa do Ex vereador de Cerejeiras, José Feliciano sobrinho, popular Zezão, havia desaparecido por volta das 06h30, após vir para Vilhena na segunda-feira, 05, e passar a noite com o marido no hotel Paraná.

Segundo a família, provavelmente a mesma iria para o estado de Goiás, onde se encontra o restante dos familiares, já que sofre de problemas psicológicos e não aceita os tratamentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação