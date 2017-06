Mulher grávida se assusta com acidente de trânsito e acaba ferida

O caso ocorreu por volta das 15h00, desta terça-feira, 06, no cruzamento da Rua Nelson Tremea com a Avenida Liberdade, no Centro de Vilhena.

Segundo testemunhas, um veículo Fiat Pálio, com placas de Cabixi, seguia pela Rua Nelson Tremea, sentido Unir, quando invadiu a preferencial e foi atingido por um Toyota Etios, com placas de Comodoro, que seguia pela Avenida Liberdade, sentido Cuiabá.

Na colisão os dois veículos subiram na calçada lateral direita da avenida, e o Etios acabou se chocando contra um poste, que teve sua estrutura totalmente comprometida.

No momento da colisão, os fios de alta tensão se tocaram causando um curto circuito, que assustou uma jovem gestante, de aproximadamente 20 anos, que ao tentar correr, acabou tropeçando no meio-fio e sofrendo uma queda.

A jovem que está gravida de 8 meses, bateu com o joelho direito e a barriga contra o asfalto. A mesma sofreu uma luxação no joelho e se queixava de fortes dores abdominais.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu a vítima até a emergência do Hospital Regional. Os condutores dos veículos envolvidos no acidente não se feriram.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia