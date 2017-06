Policiais do Pelotão de Trânsito participam de treinamento em Vilhena

Policiais do Pelotão de Trânsito participaram na última sexta-feira, 02 de Junho, a treinamento ministrado pelo Diretor Técnico de Operações do Detran do Estado de Rondônia, Hugo Guilherme Correa, juntamente com o servidor Uilian Pereira Ortega. O treinamento aconteceu na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar, localizado no Bairro 5º BEC.

Trata-se de evento muito importante para o aperfeiçoamento do serviço de fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito mediante a atualização com a legislação e alinhamento das políticas operacionais do Detran e PM, como o novo sistema de acesso Detrannet, ao qual os policiais do Pelotão de Trânsito possuem agora acesso aos bancos de dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), como a Base de Índice Nacional (BIN) e a Base de Índice Nacional de Condutores (BINCO), o que facilita os trabalhos de fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito.

Durante o treinamento, os policias puderam dirimir dúvidas a respeito do processo administrativo seguido pelo Detran a partir da entrega na Ciretran de Vilhena dos Autos de Infração de Trânsito (AIT) preenchidos durante o serviço. Com isso, os policiais foram informados acerca dos procedimentos de retirada de veículos ou documentos que são recolhidos ao pátio, podendo orientar os condutores notificados quanto a esses procedimentos.

Com base em dados da JARI, se tratou ainda acerca dos principais motivos de insubsistência dos AIT, trazendo os erros mais recorrentes cometidos pelos agentes fiscalizadores conveniados no ato do preenchimento do documento, procurando assim que se evite a ocorrência de vícios na documentação.

Ademais, o objetivo do evento ainda foi melhorar a integração entre os órgãos, trazendo aos policiais uma visão dinâmica acerca do fluxo documental, desde o preenchimento do AIT até a chegada da notificação ao condutor infrator.

A iniciativa, inédita no âmbito do 3º BPM, contribui, dessa forma, tanto para a formação profissional do policial como para o reforço da relação harmoniosa que deve existir entre as duas autarquias.

Texto e fotos: 2º SGT PM Sanaik