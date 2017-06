Vilhena vence concorrente de Costa Rica no Dia do Desafio

Apesar da baixa temperatura daquele dia, foram registrados 23.475 participantes

A central do Sesc de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 05, o resultado geral das cidades que concorreram ao Dia do Desafio e Vilhena, sob o comando da secretaria de Esportes e Cultura (Semec), venceu Liberia, uma cidade do estado de Guanacaste na Costa Rica.

As 52 cidades de Rondônia participaram com outras concorrentes das Américas do Sul e Central ou mesmo contra municípios brasileiros.

O principal objetivo do Dia do desafio foi de motivar a população à prática de atividades físicas, para melhorar a saúde física como também a mental. O propósito é ainda promover uma disputa amistosa para estimular desafios que estimulam o corpo dos participantes, por meio de práticas desportivas.

A mobilização em Vilhena começou às 06h do dia 31 e seguiu, conforme o regulamento, até às 21h do mesmo dia, em vários pontos da cidade. A pesar da baixa temperatura daquele dia, os termômetros chegaram a marcar uma variação climática entre 20 à 17 graus, o vilhenense cumpriu sua missão com praticas de exercícios físicos pelo menos por uns 15 minutos para valer pontuação contra a concorrente.

A Semec, sob o comando do secretário Natal Jacob (Natalzinho) e o adjunto professor Manoel Ayres, montou equipes em pontos diferentes da cidade, onde além de orientarem os exercícios, registravam através de fotos e vídeos.

Na quarta-feira do dia 31 foram registrados pela Semec 23.475 participantes, o equivalente à 30% do número de moradores do total indicado pela coordenação nacional do evento.

Liberia, a cidade corrente, somou apenas 2.40%, cerca de 2 mil pessoas participando do total da população local (60 mil habitantes).

Texto e fotos: Assessoria