Após ver matéria no Extra, vereador faz indicação para apoiar famílias que não podem pagar por translados

Nesta quarta-feira, 7, visitou a redação do Extra de Rondônia, o vereador Samir Ali (PSDB), onde falou que após ver nesta página eletrônica uma matéria no qual relatava o drama de uma vilhenense que a estava grávida de gêmeos e foi para Porto Velho para dar a luz, pois a gravidez era de alto risco. Um morreu logo após o parto, o outro alguns dias depois em Vilhena. Mas por falta de dinheiro para pagar o translado acabou por sepultar o recém-nascido na Capital.

De acordo com o vereador, o que aconteceu é muito triste, além de perder os filhos a mãe teve que sepultar as crianças em separadas por não ter dinheiro para pagar o translado do corpo.

Na sessão desta terça-feira, 6, Samir entrou com a indicação 320/2017 para analisar um projeto que já existe, mas está engavetado na casa de leis. A indicação visa trazer o projeto a tona, analisar e se preciso aprimorar para que possa ser votado.

O Edil, ainda disse, que já conversou com os colegas de parlamento e tem apoio de todos para que o projeto seja votado o mais rápido possível e aprovado, para que casos parecidos como da mãe dos gêmeos não mais aconteça em Vilhena.

Samir Ali salientou que já entrou em contato com Ivete Pires, gestora da Secretaria Municipal Assistência Social (Semas), no qual recebeu apoio para a implantação do projeto, que vai ajudar muitas famílias que levam pacientes para tratamento em Cacoal ou Porto Velho e por ventura não resistem e vem a óbito, a família que já está fragilizada ainda na maioria das vezes não tem recursos para transladar o corpo. “Com isso, a prefeitura através da Assistência Social irá bancar os custos de translado e sepultamento,” salientou o vereador.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia