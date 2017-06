Barcelona terá duas baixas para jogo decisivo

O Barcelona conta com dois desfalques para a partida desta quinta-feira contra o Genus no estádio Aluízio Ferreira, pela última rodada do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. São eles: o zagueiro Douglas e o lateral-esquerdo Victor Hugo, que não poderão ser utilizados pelo técnico Tiago Batizoco.

Douglas está entregue ao Departamento Médico e deve retornar somente na semifinal. Já o lateral Victor Hugo recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do compromisso na capital.

Apesar das baixas, o técnico Tiago Batizoco conta com o retorno do meia Edilsinho no duelo desta quinta-feira. O jogador cumpriu suspensão e está à disposição.

Com 11 pontos, o Barcelona precisa da vitória para garantir o título do segundo turno do Estadual 2017.

A provável formação para a partida desta quinta-feira será: Rocha; Xavão, Pablo, Zé Klock e Samarone; Vitão, Cucau, Nick e Edilsinho; Cabixi e Tuquinha.

O Barcelona enfrenta na quinta-feira, às 20 horas (horário de Rondônia), o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida