CAPACITAÇÃO: CRAS realiza cursos profissionalizantes para moradores do residencial União

Titular da SEMAS, Ivete Pires, destacou a importância desses projetos

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), de Vilhena, está intensamente trabalhando para ampliar as possibilidades de capacitação profissional dos moradores do residencial união.

Um exemplo disso é a iniciativa do Centro de Referencia em Assistência Social (CRAS), órgão responsável em promover os cursos de manicure, cabeleireiro, pintura, salgadeira e doceira.

A qualificação tem o objetivo de fortalecer a economia ensinando meios de renda para moradores do residencial união.

A coordenadora do CRAS, Luciene Borges, destaca que cada participante tem autonomia para realizar a gestão do próprio negócio. “O nosso objetivo é fortalecer a economia dos moradores do residencial união e mostrar possibilidades de ter uma renda extra. É nesta intenção de fazer capacitação profissional. Temos isso através de uma parceira com a Caixa Econômica que passa o recurso para que possamos desenvolver esta atividade”, explica.

A secretária de assistência social, Ivete Pires, destaca a importância desses projetos desenvolvidos na pasta. “Estaremos dando toda orientação e capacitação para que todos consigam desenvolver meios para a própria geração de renda. A capacitação é muito importante para manter a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Ver todas elas sorrindo e aprendendo me deixa muito feliz”, destacou a titular da SEMAS.

A formatura das novas profissionais já está programada. Ocorrerá no sábado 24 de junho, às 16h, no Centro de Atendimento ao Idoso (CATI). Nesta data, ocorrerá a formatura dos cursos de manicure e cabeleireiro. Neste dia os alunos irão realizar um “mutirão da beleza”, onde os formando estarão atendo toda a população fazendo unha, cabelo e sobrancelha, sem custo.

Texto e foto: Assessoria