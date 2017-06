CEREJEIRAS: Acidente entre motocicleta e caminhão deixa um ferido em estado grave

O acidente envolvendo um caminhão Mercedes Benz, com placas de Espigão do Oeste, e uma motocicleta CG Titan, ocorreu no início da noite desta quarta-feira, 07, na Avenida das Nações, em frente à Igreja Católica, no Centro de Cerejeiras.

Segundo informações, o condutor da motocicleta, identificado como Jonathan Scrupak, seguia em alta velocidade pela avenida, quando se chocou contra um dos pneus do caminhão, que invadiu a preferencial.

O motociclista, que foi arremessado para de baixo do caminhão e por pouco não acabou preso entre as rodas, sofreu múltiplas fraturas, sendo uma exposta e uma laceração.

Jonathan, que cumpre pena em liberdade condicional e estava portando uma arma de fogo, calibre 38, foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia técnica. O motorista do caminhão, não se feriu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia