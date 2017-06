CHUPINGUAIA: moradores do distrito de Boa Esperança cobram agilidade na recuperação da ponte no Rio do Ouro

Em contato com a redação do Extra de Rondônia, moradores do distrito de Boa Esperança, no município de Chupinguaia, reclamam da morosidade do poder público na reconstrução da ponte do Rio do Ouro.

As informações dão conta que existe uma licitação na Câmara de Vereadores que está tramitando na casa de leis desde o começo do ano, mas até agora não foi aprovada.

A ponte está em estado de calamidade, a qualquer momento pode acontecer acidente e vidas serem ceifadas por falta de responsabilidade das autoridades que tem o dever de zelar pelo bem público.

“A ponte está podre, dezenas de estudantes passam por ali todos os dias, o risco de acidente é iminente, e não tem outro local para desviar o caminho. Sitiantes não tem como escoar a produção, pois a ponte não suporta mais nenhum tipo de tráfego. Se a prefeita não tomar providência urgente vai acontecer uma tragédia em breve,” enfatizou uma moradora.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia