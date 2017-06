Drogas e armas são apreendidas em operação realizada no Presídio Cone Sul

Na manhã de terça-feira, 06, mais uma operação “Pente Fino” foi realizada nas dependências do Centro de Ressocialização Cone Sul, localizado às margens da BR-364, sentido Cuiabá, a cerca de 15 quilômetros de Vilhena.

A operação liderada pelos Agentes Penitenciários da unidade, com o apoio do Pelotão de Choque da Polícia Militar, realizou revistas nos pavilhões A e B, sendo que, em 3 celas do lado A e 7 celas do lado B, foram encontrados ao todo, sete aparelhos celulares, chips e carregadores, 1 chave de algema, 8 armas brancas de fabricação artesanal e diversas porções de fumo, maconha e cocaína.

Durante a retirada dos detentos das celas, alguns destes, pertencentes ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho, proferiram diversas ofensas e ameaças contra os militares, causando um princípio de tumulto, que foi controlado com o uso moderado da força e alguns disparos antimotim. Nenhum dos detentos foi ferido.

Após o término das revistas, os reeducandos foram reconduzidos às suas perspectivas celas, com exceção dos baderneiros, que foram entregues ao diretor Nilton Gomes Cordeiro, para o registro dos fatos e para serem tomadas os procedimentos cabíveis aos casos de acordo com a legislação da unidade.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia