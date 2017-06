Expedito Netto entrega obra de pavimentação e micro-ônibus a municípios de Rondônia

O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) esteve no último final de semana, dias 3 e 4 de junho, nos municípios de Ji-Paraná, para inauguração de obra de pavimentação, e em Cacaulândia, para entrega de um micro-ônibus – ambos oriundos de sua emenda parlamentar no valor de R$ 550 mil.

Em sua visita a Ji-Paraná, Netto entregou a obra de pavimentação em blocos sextavados da Rua José Geraldo, entre as Ruas Dr. Fiel e Tiradentes e entre Tiradentes com Rua Calama, feita após destinação de R$ 300 mil de sua emenda parlamentar a pedido do Presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná, Affonso Cândido. Também participaram da entrega o Prefeito Jesualdo Pires e o Vereador Marcelo Lemos.

Desde o início do seu mandato, Expedito Netto têm trabalhado em prol de Ji-Paraná. “Além do valor da pavimentação, o município já recebeu cerca de R$ 311 mil de minha emenda parlamentar para realização da EXPOJIPA e aquisição de maquinário e implementos agrícolas. Para este ano, destinaremos R$ 1 milhão para compra de equipamentos para o hospital municipal e construção de um campo de futebol”, contou o deputado.

No município de Cacaulândia, Expedito Netto entregou à Associação dos Acadêmicos local um micro-ônibus que atenderá os alunos que estudam em Ariquemes. O transporte foi adquirido pela Prefeitura Municipal com emenda do deputado no valor de R$ 250 mil a pedido da Vereadora Neuzinha. O veículo possui capacidade para 32 passageiros, ar condicionado e poltronas reclináveis.

“Devemos incentivar e fomentar a educação em nosso estado. Fico extremamente satisfeito em poder colaborar com o dia a dia desses 74 jovens que buscam conhecimento vencendo distâncias”, enfatizou Netto.

Além dos R$ 250 mil, o parlamentar destinou R$ 300 mil para a compra de um segundo micro-ônibus para atendar a associação. Para 2018, Expedito Netto destinará recursos para aquisição de um caminhão munck.

Participaram da entrega do micro-ônibus em Cacaulândia o Prefeito Edir Alquieri e o Deputado Estadual Laerte Gomes.

Autor e foto: Nathália Nicola