EXPOCOL: Cavalgada abrirá programação em Colorado; concorra a cartelas

Na próxima semana, entre os dias 14 e 18, acontece a 31ª Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste (EXPOCOL). A tradicional Cavalgada abrirá a programação de cinco noites.

Rodeio em touros, show com a dupla de renome nacional Conrado & Aleksandro, e sorteio de prêmios em dinheiro somando um total de R$ 50 mil, são um dos atrativos da festa.

Outra atividade que promete movimentar a exposição é o Leilão de Gado, que está marcado para 18 de junho.

Concurso Leiteiro, Julgamento de Bezerras, Parque de diversões e Praça de alimentação estão entre as atrações, sendo o passaporte “cartela” no valor de R$ 70,00.

Mais informações e aquisição de cartela pelo telefone (69)98452-6982.

O Extra de Rondônia em parceria com os organizadores vai sortear três cartelas. Para concorrer às cartelas responda através de comentários postados nesta matéria a seguinte pergunta:

“Quando começa a EXPOCOL 2017?”.

É importante colocar o número de telefone para contato e nome do bairro onde mora, juntamente com a resposta. O sorteio será realizado na segunda-feira, 12, e os nomes dos ganhadores divulgados no site.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra de Rondônia