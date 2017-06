Fundo Municipal é aprovado pelo legislativo e beneficiará agricultores

Na manhã desta quarta-feira, 07, o secretário municipal de agricultura, Rogério Henrique Medeiros, juntamente com o coordenador de processo administrativo da secretária de agricultura, Wanderley Raimundo de Lua e a vereadora Vera da Farmácia (PMDB) estiveram na redação do Extra de Rondônia para anunciar o projeto Fundo Municipal do Agricultor aprovado na Câmara de Vereadores.

O Fundo Municipal do Agricultor projeto de lei 5066/17, aprovado pelo legislativo, tem como finalidade receber recursos do Programa Porteira Dentro, onde mais de 6 mil produtores rurais se beneficiarão com maquinas e equipamentos, para auxiliar na produção.

Wanderley explicou que para o agricultor ser beneficiado com o programa, é necessário fazer um cadastro na Secretaria Municipal de Agricultura e assim obter a carteirinha de agricultor, e depois é encaminhada uma autorização na Secretaria do Meio Ambiente (SEDAM) que permite ao produtor fazer pequenos serviços ambientais.

“Com cadastro e autorização da Sedam o agricultor poderá ter acesso aos equipamentos”, salientou Wanderley.

Outro detalhe, importante destacou Wanderley que a disponibilidade das maquinas e equipamentos, será de quatro horas pagando uma taxa mínima.

“Essa taxa que o agricultor irá pagar é para manter o combustível e manutenção dos equipamentos”, ressaltou Wanderley.

A aprovação do projeto na Câmara de Vereadores foi por indicação da vereadora Vera da Farmácia (PMDB), sendo que outros projetos serão lançados para continuar beneficiando o agricultor.

O secretario também enfatizou que o município necessita da contratação urgente de mais um médico veterinário para atuar na fiscalização os produtos da agroindústria. “A população deve saber a procedência do que lhes é vendido, pois se trata de saúde pública”, reforçou Wanderley.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia