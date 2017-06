Jovem morto em acidente é ligado a assassinato em Colorado

Chegaram ao fim as investigações sobre a morte de José Gonçalves de Paula, de 53 anos, mais conhecido como “Zé da viola”, assassinado a facadas na madrugada do dia 08 de abril, na Linha Nova 01, área rural de Colorado do Oeste.

O caso que vinha sendo investigado pelos policiais do Setor de Investigação e Capturas (SEVIC) de Colorado do Oeste, tinha como principais suspeitos os irmãos Leonir M. Zembrani, de 21 anos e Júlio César Zembrani, de 19 anos.

Leonir, que foi preso, acabou confessando ter matado “Zé da viola” juntamente com seu irmão e relatou que, enquanto Júlio Cesar esfaqueava a vítima, o mesmo o segurava pelas pernas para que ela não fugisse.

Júlio César por sua vez, não chegou a ser preso, pois morreu na manhã do dia 01 de junho, em um acidente de transito na BR-435, quando pilotava uma motocicleta e bateu de frente com uma carreta.

O crime, segundo o suspeito , foi premeditado e motivado por vingança, pois ainda segundo ele, Zé da viola” teria articulado a morte seu pai a anos atrás. Leonir, que se encontra no presídio da cidade, aguardará o julgamento em regime fechado.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia