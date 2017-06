Pode passar de R$ 20 mil prejuízo causado por incidente no Jardim América

Um incidente causado na tarde desta quarta-feira, 07, por um caminhão que derrubou um poste no Bairro Jardim América, em Vilhena, além de deixar o bairro parcialmente sem luz, pode gerar um prejuízo de mais de R$ 20 mil reais para a empresa proprietária do veículo.

O caso foi registrado na Rua César Augusto, quando um caminhão carregado com uma máquina agrícola, se enroscou na fiação, derrubando o poste.

O motorista não se feriu. Ele esperou até a chegada da Polícia Militar e dos Bombeiros para descer do veículo, evitando o risco de ser eletrocutado.

A Eletrobras foi acionada e esteve no local realizando reparos. Em contato com o escritório da estatal, o técnico João Alberto Gregio informou que o prejuízo ainda está sendo calculado, mas já passa de R$ 19 mil, mas no momento deste cálculo, ainda faltava mais de uma hora para o restabelecimento do serviço.

Um dos aparelhos afetados pelo incidente, custa em torno de R$ 15 mil, e é usado para fazer telemedição, já que o poste afetado é usado para fornecer energia para empresas próximas.

O caminhão pertence a um importante grupo do setor agropecuário, e a empresa deverá ser notificada após formalização do processo. Um boletim de ocorrência já foi registrado na delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia