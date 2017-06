Prefeitura quer população nas reuniões do PPA que inicia próxima semana

Confira programação de reuniões que serão promovidas no auditório da prefeitura

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), promove na próxima semana reuniões para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), que prevê as ações e investimentos a serem realizados nos próximos quatro anos.

Para isso, o titular da Semfaz, Sérgio Nakamura convida à população em geral, principalmente líderes comunitários, empresariais, representantes de associações de bairros, entre outros, para a programação de encontros que iniciam na próxima segunda-feira, 12, e vai até a sexta-feira, 16, das 08h às 13h.

Um questionário foi disponibilizado no site do município (http://www.vilhena.ro.gov.br/ ) para que cada cidadão possa eleger as prioridades de seu bairro e assim, auxiliar na construção do PPA.

“Uma das bases de elaboração do PPA será o plano de governo. É através desse plano que serão traçados os programas e ações das secretarias. Além do PPA há ainda a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) que define os investimentos do município para o ano seguinte, ou seja, 2018”, disse Nakamura.

Ele divulgou a programação de reuniões:

Dia 12 : Presidente de bairros

Dia 13 – Associação das áreas rurais

Dia 14 – Vereadores

Dia 16 – ACIV – CDL

Texto e foto: Assessoria