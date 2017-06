Rondoniense precisa vencer em Vilhena para avançar à semi

O Rondoniense contará com o retorno de dois importantes jogadores para o jogo decisivo contra o VEC marcado para quinta-feira no estádio Portal da Amazônia, pela última rodada do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

O técnico Elias Santana conta com o retorno do zagueiro Bruno Braúna e do meia Élvis, que cumpriram suspensão e estão à disposição.

Apesar das novidades, o treinador conta com duas importantes baixas para o duelo desta quinta-feira: Fernandinho e Pither. Fernandinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Pither rescindiu contrato com o clube na última sexta-feira.

Com 17 pontos e ocupando a quinta posição, o Rondoniense pode chegar a semifinal desde que vença o VEC fora de casa.

A provável formação para a partida desta quinta-feira será: Biro; Hércules, Dhonathan, Gabriel (Bruno Braúna) e Pablo; Cabelo, Elvis e Índio Oliveira; Alesson, Pemaza e Careca.

O Rondoniense enfrenta na quinta-feira, às 20 horas (horário de Rondônia), o VEC no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida