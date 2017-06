VÍDEO: apresentador de TV questiona atitude de servidores em paralisação: “Deixou de ser reivindicação e virou zoação”

Sem sentido, servidores entoavam frases de protesto como “Fora Dilma, Fora Temer”

O apresentador Mauro Fonseca, âncora do programa “Cidade Urgente”, na TV Band, questionou o comportamento e o desencontro de linguagem de vários servidores que estiveram no paço municipal na manhã desta terça-feira, 6, em Vilhena.

Liderados por membros do Sindsul, parte dos servidores municipais paralisaram suas atividades e foram até a prefeitura para manter encontro com a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e ouvir dela e sua equipe soluções para as demandas da categoria, uma delas, aumento salarial.

Enquanto que na sala da prefeita o assunto era analisado seriamente e com diálogo, fora dela, na recepção, servidores entoavam frases de protesto conhecidas em nível nacional.

Esta atitude foi comentada pelo apresentador: “Pra mim passou do limite do respeito e virou chacota. Deixou de ser reivindicação e virou zoação. ‘Fora Temer”, ‘Fora Dilma’. Ora bolas, aí tinha educadores, formadores de opinião. As pessoas que cuidam de nossos filhos nas escolas. Fazer uma patacuada dessa? Foi um protesto infantil”, questionou.

Por outro lado, Fonseca defendeu os servidores e reforçar seu compromisso com a valorização e defesa da categoria. “O trabalhador precisa ganhar melhor”, disse.

O Extra de Rondônia vai ouvir do presidente do Sindsul se esse comportamento dos servidores é natural ou se o Regimento da entidade veda e pune este tipo de conduta.

