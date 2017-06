Acidente em semáforo deixa uma pessoa ferida no Centro

O acidente envolvendo um veículo Fiat Mondeo, com placas de Porto Velho, e uma motoneta Honda Biz, com placas de Vilhena, ocorreu na tarde desta quinta-feira, 08, no semáforo localizado no cruzamento da Avenida Major Amarantes com a Rua Marques Henrique, no Centro de Vilhena.

De acordo com testemunhas, os dois veículos estavam parados no semáforo da Rua Marques Henrique, a Biz sentido BR-364 e o carro, sentido Unir, quando o mesmo abriu e a condutora do Mondeo, entrou em sentido proibido para acessar a Avenida Major Amarantes e acabou colidindo com a condutora da motoneta.

Após a colisão, a motorista de aproximadamente 75 anos, acabou perdendo o controle do veículo e subindo na calçada central da via. Já a condutora da Biz se queixava de fortes dores no quadril e nas costelas e precisou ser conduzida por uma Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até a emergência do Hospital Regional.

A Policia Militar de Transito (PTRAN) esteve no local e registrou o caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia