Banco da Amazônia apresenta o projeto “Rota do FNO” em Vilhena

Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 8, o Banco da Amazônia convida a população para solenidade de apresentação do projeto “Rota do FNO”.

Leia a nota:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação