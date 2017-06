Entrega de “Selo Verde” a empresas marca abertura da Semana do Meio Ambiente

Programação continua hoje e vai até sexta-feira, na praça Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Vilhena, através Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), em parceria com o SENAC, realizou na noite desta quarta-feira, 7, a cerimônia de abertura da Semana do Meio Ambiente.

O evento aconteceu no auditório da Câmara Municipal e contou com a presença do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), vereador Samir Ali (PSDB), líderes empresariais ligados ao setor, entre outras autoridades.

Após a abertura, o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorge Rabello, realizou uma palestra sobre “Vilhena e seu Meio Ambiente” e entregou certificados “Selo Verde” a sete em empresas da cidade.

“O objetivo visa de ampliar o conhecimento sobre a preservação ambiental no município, com ações dirigidas à comunidade para a conscientização. E aproveitamos para entregar e homenagear as empresas parceiras do meio ambiente. O Selo é um reconhecimento da prefeitura, certificando que a empresa é ambientalmente correta”, disse Rabello.

As empresas agraciadas com os certificados foram: Noma, Skill, Paz Ambiental, Zocchi, Agroflorestal Donadoni, Atlética Fitness, Cartório Jefferson Flores. “Os Selos faz com que as empresas melhorem suas atividades ambientais e, com isso, a qualidade de vida da população”, frisou Rabello.

O vice-prefeito Darci Cerutti – que representou a prefeita Rosani Donadon que está com agenda em Brasília (DF) – parabenizou e destacou a importância de eventos desta natureza.

A programação da Semana do Meio Ambiente continua hoje, quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, na praça Nossa Senhora Aparecida, em frente a Biblioteca Monteiro lobato, das 8h às 20h.

Texto e fotos: Assessoria