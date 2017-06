EXPOVIL: Banda Swing Country e dupla Jhony & Alipe animam Baile da Rainha

O Baile da Rainha será neste sábado, 10, no salão de festas Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito. São 10 candidatas ao posto de Rainha, e os títulos de 1ª Princesa e de 2ª Princesa da EXPOVIL.

Em visita ao Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 08, o presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), Darci Cerutti, afirmou estar com novidades para o baile.

“Para animar a festa teremos além da Banda Swing Country a dupla sertaneja Jhony & Alipe (foto)”, contou.

Mesas seguem sendo vendidas a R$ 200,00, e os ingressos individuais a R$ 25,00, nos pontos de venda: Banca do Zoio, Conveniência Brigadeiro e stand no Parque Shopping Vilhena.

O evento é organizado pela Maçonaria, e nos ensaios de passarela conta o apoio de Jaime Francis e Adriana Farancisquine. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 9995-3434.

O Extra de Rondônia sorteou três ingressos para os internautas, os ganhadores poderão retirar nesta sexta-feira, 09, na sede do site, na Avenida Liberdade nº 3399, Centro, das 15h00 as 17h30. Lembrando que é necessário apresentar documento com foto.

Veja os nomes:

** Jéssica Apª da Silva Carvalho

** Rodrigo Oliveira Souza da Silva

** Jaqueline Santos Moreira

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação