Festa Junina do Caipirão beneficiará Lar do Idoso de Vilhena

Barracas de comidas e bebidas típicas, fogueira de 30 metros, apresentação de dança são algumas das atrações da Festa Junina do Capirão, em Vilhena.

Organizado por um grupo de amigos, a festa acontecerá na noite de sexta-feira, 23, no espaço pertencente ao Restaurante Caipirão, às margens da BR 364 sentido Porto Velho, com a renda revestida ao Lar do Idoso.

Aos que desejarem vender seu produto no evento os organizadores informam que ainda há espaços disponíveis para alugar.

Já aqueles que optarem por colaborar com doações, o grupo disponibilizou os pontos: Vaccari Veículos, na Avenida Major Amarante em frente à Praça Ângelo Spadari; e Extra de Rondônia, na Avenida Liberdade nº 3399.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 9 8463-2706/9 9995-1434/3322-1030.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia