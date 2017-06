Homem é detido por posse ilegal de arma de fogo e ameaça

Na tarde desta quinta-feira, 08, um homem identificado como Waldir Davila Belo, de 44 anos, foi detido por uma guarnição do GOE, após ameaçar um homem durante uma desavença.

A briga teria começado na Praça Ângelo Spadari, que fica na Rua Princesa Isabel, no Centro de Vilhena. Waldir teria sacado a arma para o desafeto e em seguida fugiu do local em uma caminhonete.

A polícia foi acionada em uma residência, na Rua José de Alencar, também no Centro. Com ele a polícia encontrou a arma que teria sido usada na ameaça. O revólver estava carregado com seis munições intactas.

O suspeito tentou negar as ameaças, mas recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da justiça.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo