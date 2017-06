Meteorologia prevê frente fria para Vilhena e região nesse final de semana

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) informou que nesta quinta-feira o tempo deve continuar aberto em todo Estado de Rondônia.

O céu deve variar de claro a parcialmente nublado em todas as áreas. Não há previsão de chuva, com exceção do Vale do Guaporé que pode haver pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde.

Segundo o Sipam e a Climatempo, uma frente fria avança no Sul do Brasil, trazendo mais um evento de friagem para o sul da Amazônia, que deve atingir o Mato Grosso na madrugada de quinta para sexta-feira. A friagem deve atingir Rondônia ainda na sexta entre a tarde e noite.

Veja como fica a temperatura nas cidades do Cone Sul:

Vilhena: Sexta-feira, 17 graus, Sábado, 12 graus e Domingo, 12 graus.

Colorado: Sexta-feira, 11 graus, Sábado, 13 graus e Domingo, 12 graus.

Cerejeiras: Sexta-feira, 20 graus, Sábado, 14 graus e Domingo, 18 graus.

Cabixi: Sexta-feira, 18 graus, Sábado, 13 graus e Domingo, 12 graus.

Corumbiara: Sexta-feira, 20 graus, Sábado, 14 graus e Domingo, 14 graus.

Pimenteiras: Sexta-feira, 19 graus, Sábado, 13 graus e Domingo, 13 graus.

Texto: Extra de Rondônia/com informação do Clima Tempo

Fotos: Reprodução